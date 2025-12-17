В Минздраве Подмосковья рассказали о ситуации по гриппу и ОРВИ в регионе

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Московской области находится под контролем и оценивается как благополучная. Об этом заявила главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Московской области Зинаида Труш.

«В настоящее время в регионе, как и ежегодно, наблюдается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями. При этом уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 59%», – сказала она.

По ее словам, в этом сезоне рост числа случаев заболеваемости начался на две недели раньше обычного, однако это не говорит об осложнении эпидситуации. Врач подчеркнула, что в подмосковных медучреждениях развернут достаточный коечный фонд для оказания помощи пациентам с гриппом и ОРВИ. Кроме того, в регионе предусмотрены резервные мощности на случай роста заболеваемости.

Труш добавила, что современные вакцины обеспечивают надежную защиту от всех штаммов гриппа, циркулирующих в области, и существенно снижают риск тяжелого течения и осложнений заболевания. В декабре пройти процедуру можно в поликлиниках по месту жительства.

