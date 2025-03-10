В Минздраве Подмосковья рассказали, сколько жалоб на здоровье перед записью к врачу собрал чат-бот Денис

С момента запуска в начале 2024 года чат-бот Денис обработал почти 515 тыс. жалоб пациентов на здоровье перед записью к врачу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Собранные данные отображаются в электронной медкарте пациента, что позволяет специалисту ознакомиться с ними перед приемом. Благодаря этому, врач может уделить больше времени и внимания непосредственно пациенту», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что сервис может собрать жалобы, провести их анализ, а также предложить записаться к нужному специалисту. С его помощью можно оформить запись к врачу по специальностям хирургия, урология, терапия, стоматология, акушерство, педиатрия и не только. Воспользоваться им можно здесь.

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