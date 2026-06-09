В МОДКТОБ успешно прооперировали подростка, около года страдающего от болей в коленях

Специалисты МОДКТОБ успешно прооперировали подростка, который около года мучился от болей в правой коленке и нестабильности коленной чашечки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Как рассказали родители несовершеннолетнего, ребенок катался на питбайке и попал в небольшое ДТП. В результате он повредил сустав. Врачи медучреждения диагностировали вывих надколенника.

Специалисты выполнили реконструктивную операцию на коленном суставе и восстановили внутреннюю поддерживающую связку надколенника. Операция прошла малоинвазивным способом. На данный момент пациент выписан.

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