В МОДКТОБ успешно прооперировали подростка, около года страдающего от болей в коленях
Врачи Подмосковья помогли подростку, который год мучился от боли в коленях
Фото: [Медиасток.рф]
Специалисты МОДКТОБ успешно прооперировали подростка, который около года мучился от болей в правой коленке и нестабильности коленной чашечки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Как рассказали родители несовершеннолетнего, ребенок катался на питбайке и попал в небольшое ДТП. В результате он повредил сустав. Врачи медучреждения диагностировали вывих надколенника.
Специалисты выполнили реконструктивную операцию на коленном суставе и восстановили внутреннюю поддерживающую связку надколенника. Операция прошла малоинвазивным способом. На данный момент пациент выписан.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации первичного звена в регионе.