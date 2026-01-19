В МОДКТОБ в 2025 году прооперировали более 5,9 тыс. детей и подростков
Итоги работы за 2025 год подвели в МОДКТОБ
Фото: [Медиасток.рф]
В МОДКТОБ в 2025 году прооперировали более 5,9 тыс. детей и подростков. В учреждении подвели итоги работы за прошлый год, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Как отметили в ведомстве, порядка 700 хирургических вмешательств провели в рамках реализации программы высокотехнологичной медицинской помощи.
В консультативно-диагностической поликлинике учреждения провели консультации для 25 тыс. человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе крупных учреждений здравоохранения региона.