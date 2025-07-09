В МОНИИАГ поделились опытом роботической хирургии с врачами из Китая и Индии

Врачи из Индии и Китая прошли курс повышения квалификации в отделении оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневным стационаром МОНИИАГ. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Курс впервые был проведен на английском языке. В его рамках слушатели получили теоретические знания и улучшили свои практические навыки. Они посетили мастер-классы по роботической хирургии и практические занятия с использованием обучающего симулятора.

В МОНИИАГ провели свыше 1,5 тыс. гинекологических операций. Здесь подготовили более 80 роботических хирургов, которые успешно работают в медучреждениях страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для перинатальных центров региона будет закуплено новое оборудование.