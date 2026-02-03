В МОНИИАГ успешно провели робот-ассистированную операцию женщине с тяжелым случаем пролапса тазовых органов

Специалисты МОНИИАГ успешно провели робот-ассистированную операцию женщине с тяжелой формой пролапса тазовых органов. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила жительница в возрасте 35 лет с пролапсом тазовых органов после сложных родов. При этой патологии мышцы и связки тазового дня ослабевают и не могут поддерживать внутренние органы. Женщину беспокоили боли, ощущение инородного тела во влагалище, проблемы с мочеиспусканием.

До этого пациентке уже оказали помощь по месту жительства, однако женщинам нередко приходится заново ложиться на операцию из-за индивидуальных особенностей организма.

Врачи провели робот-ассистированную операцию. В ее рамках была проведена фиксация купола влагалища к крестцу с помощью синтетического сетчатого импланта.

После операции у пациентки полностью восстановились функции мочевого пузыря и кишечника. Ее выписали домой уже на второй день.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности трансформации сферы здравоохранения в регионе.