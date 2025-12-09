В МОНИКИ им. Владимирского появился новый аппарат МРТ
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В отделении лучевой диагностики МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского ввели в работу новый магнитно-резонансный томограф, его закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«На его закупку было направлено более 307 млн рублей. Всего с начала года в МОНИКИ ввели в работу четыре единицы тяжелой медтехники – это новые аппарат МРТ и три рентгеновских диагностических аппарата», – сказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, в целом в 2025 году в медучреждениях региона появились семь новых аппаратов МРТ, на их закупку направили свыше 1,1 млрд рублей. Исследования на аппаратах проводят по направлению лечащего врача бесплатно, по ОМС.
