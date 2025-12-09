В МОНИКИ им. Владимирского появился новый аппарат МРТ

«На его закупку было направлено более 307 млн рублей. Всего с начала года в МОНИКИ ввели в работу четыре единицы тяжелой медтехники – это новые аппарат МРТ и три рентгеновских диагностических аппарата», – сказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.