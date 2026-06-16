В МОНИКИ провели роботизированную операцию пожилой пациентке с двумя видами рака мочевыделительной системы

В МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского врачи успешно провели сложную роботизированную операцию пожилой женщине, у которой одновременно обнаружили два вида рака. Случай оказался крайне непростым: у пациентки диагностировали синхронные злокачественные новообразования в мочевыделительной системе. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Одно из новообразований — уротелиальная карцинома — поразило левый мочеточник: опухоль протянулась на 4 см, прорастая в устье и дистальные отделы. Параллельно медики выявили опухоль правой почки внушительных размеров — 4,5 × 4,5 × 5 см. Ситуация осложнялась еще и тем, что у женщины был тяжелый сопутствующий анамнез. За несколько десятилетий ей уже не раз делали операции, из‐за чего в тазовой области образовались множественные спайки.

Чтобы принять оптимальное решение, врачи МОНИКИ собрали консилиум. Медики выбрали тактику симультанной робот‐ассистированной операции, то есть в рамках одного наркоза выполнили сразу два хирургических вмешательства на разных органах. Сначала врачи удалили опухоль правой почки, а затем провели резекцию мочевого пузыря и нижней трети левого мочеточника. Операция длилась 6 часов и завершилась успешно.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Ей дали четкие рекомендации: регулярно наблюдаться у онколога по месту жительства и в плановом порядке пройти лечение у сосудистого хирурга.

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