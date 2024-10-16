Число случаев травмирования пешеходов на железной дороге снизилось в Подмосковье с января

Число случаев травмирования граждан на объектах инфраструктуры МЖД снизилось за три квартала текущего месяца. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

Так, показатель за девять месяцев текущего года на 1% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Если в этом году зафиксировали 452 таких случая, то в 2023-м — 457.

Отмечается, что в Подмосковье произошло 282 подобных инцидента. Этот показатель на пять случаев меньше, чем годом ранее.