В Московской области дали прогноз пожарной опасности в лесах на 11–13 июня
В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке за 10 июня
Фото: [Комитет лесного хозяйства Московской области]
Согласно данным, предоставленным комитетом лесного хозяйства Московской области, в течение 10 июня на землях государственного лесного фонда зарегистрирован единственный случай возгорания.
Очаг возник в Ногинском сельском участковом лесничестве в 4 км от деревни Дальнее (городской округ Павловский Посад). Оперативное реагирование позволило локализовать и полностью ликвидировать пламя в сутки его выявления. В борьбе с огнем участвовали 10 специалистов лесопожарных формирований, а также была задействована техника — всего 4 единицы.
Прогноз степени пожарной опасности в лесных массивах региона на ближайшие дни демонстрирует нарастание рисков. Так, 11 июня на значительной части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности. Вместе с тем в ряде лесничеств — Виноградовском, Луховицком, Ногинском, Подольском, Ступинском, а также в лесничестве «Русский лес» — специалисты прогнозируют повышенную опасность, соответствующую IV классу.
На 12 июня синоптики и профильные службы ожидают усиления угрозы: на основной территории области прогнозируется IV класс пожарной опасности. Исключение составят Егорьевское, Орехово‐Зуевское и Шатурское лесничества — там сохранится III класс.
13 июня ситуация останется напряженной: на большей части Подмосковья по‐прежнему ожидается IV класс. При этом в Егорьевском лесничестве прогнозируется снижение угрозы до II класса. В Виноградовском, Луховицком, Ногинском, Орехово‐Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах ожидается III класс пожарной опасности.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о закупке спецтехники для лесничеств.