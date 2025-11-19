В Московской области для пациентов запустили рассылку с приглашением на диспансеризацию
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье для пациентов запустили СМС-информирование о возможности пройти диспансеризацию, осмотр доступен им в поликлинике по месту прикрепления. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Регулярная диагностика позволяет вовремя выявить различные заболевания и начать лечение. Понимаем, что в череде дел можно легко забыть о себе, поэтому мы организовали СМС-информирование», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, совершеннолетним жителям региона уже направили свыше 150 тыс. таких сообщений. Напомним, что записаться на осмотр также можно на портале «Здоровье».
В ведомстве уточнили, что диспансеризацию в регионе реализуют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
