В Московской области эвакуировали почти 100 тыс. неправильно припаркованных автомобилей

За шесть месяцев 2025 года в Подмосковье эвакуировали более 94 тыс. автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил остановки и стоянки. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Во втором квартале на штрафстоянки переместили на 1 тыс. неправильно припаркованных авто меньше, чем в первом, — более 46,5 тыс. По данным областного Центра безопасности дорожного движения, наибольшее число нарушений зафиксировали в Ленинском, Красногорском, Мытищах и Химках. Чаще всего в июне эвакуировали машины марок KIA (1483 ТС), ВАЗ (1310 ТС) и HYUNDAI (1218 ТС).

Напомним, что узнать о местонахождении эвакуированного авто можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.