В Московской области к системе «Безопасный регион» подключили почти 20 тыс. камер

По итогам 2025 года в Подмосковье к системе «Безопасный регион» подключили более 17 тыс. видеокамер. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В общей сложности в регионе функционируют более 166,7 тыс. таких камер. Их устанавливают на входах в подъезды многоквартирных домов, в парках, на дорогах и перекрестках, в общественном транспорте, рядом с магазинами и другими общественными местами. Они позволяют следить за порядком в общественных местах, выявлять и предупреждать правонарушения.

