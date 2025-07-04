В Московской области ликвидировали более 1,3 тыс. незаконных ларьков, киосков и точек питания

В Подмосковье с начала 2025 года в рамках работы по сносу незаконных торговых палаток демонтировали более 1,3 тыс. нестационарных торговых объектов (НТО) – ларьков, киосков и точек общественного питания. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что 884 из них располагались на муниципальной земле, 428 — на частной. Наибольший объем работ провели в Одинцово, Красногорске, Люберцах, Ленинском и Павловском Посаде. Работы проводятся в целях обеспечения безопасности жителей, так как в снесенных точка были выявлены нарушения санитарных норм и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.