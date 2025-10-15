В Московской области на 98% завершили программу по благоустройству дворов

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье на 98% завершили работы по обновлению дворовых территорий в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты благоустроили 557 дворовых территорий из 564. В число округов — лидеров по количеству обновленных пространств вошли Люберцы, Подольск, Богородский, Домодедово — 22 и Химки. Рабочие проводят ремонт дорожного покрытия проездов и пешеходных дорожек, озеленение территорий, модернизацию парковочных мест и обновление малых архитектурных форм.

Чтобы внести предложения по благоустройству своих дворов, жителям необходимо обратиться в администрацию городского округа.

