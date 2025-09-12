В Московской области на муниципальных выборах заработали 593 избирательных участка

В Подмосковье для голосования на выборах в Советы депутатов Балашихи, Подольска, Дмитрова, Лыткарино, Фрязино, Шатуры, Электростали и Молодежного, а также в Луховицах, где пройдут довыборы на одно вакантное место, работают 593 участковые избирательные комиссии (УИК). Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии «Единая Россия».

В 2025 году муниципальные выборы затронут более 1 млн жителей. Депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Шапкин подчеркнул, что открытие избирательных участков является важным событием в жизни региона.

«Такой формат, продленный на три дня – 12, 13 и 14 сентября. Это современный, удобный и гибкий механизм, который позволяет максимальному числу избирателей реализовать свое конституционное право, приняв участие в формировании местной власти», — добавил парламентарий.

Наблюдатель на УИК N°3138 во Фрязино Эвелина Звездова сообщила, что впервые выступила в этой роли на выборах. По ее словам, процесс голосования проходит гладко и быстро.

Жителям напомнили, что в Избирательной комиссии Московской области традиционно работает «Служба заботы», обратиться в нее можно по номеру 8 (800) 550-97-44.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.