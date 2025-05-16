В Московской области началось строительство тротуаров

Подмосковные дорожные службы приступили к строительству тротуаров вдоль региональных дорог, работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сейчас дорожники начали работу и обустраивают семь новых тротуаров. Они ведут к остановкам общественного транспорта, образовательным учреждениям, спортплощадкам и другим местами притяжения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, в 2025 году в общей сложности обустроят более 60 км тротуаров на региональных дорогах, чтобы повысить безопасность и комфорт пешеходов.

Так, например, работы общей протяженностью 1,8 км уже стартовали в Серпухове на нескольких участках автомобильной дороги «Серпухов — Глазово — Кузменки», а также в Одинцовском округе вдоль Звенигородского шоссе в Голицыне. Полностью работы завершат осенью 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.