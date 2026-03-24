В Московской области начался Месяц чистоты и порядка

В Подмосковье стартовал Месяц чистоты и порядка, в рамках которого коммунальные службы будут проводить масштабную уборку общественных пространств и дворовых территорий после зимнего периода. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«В связи с наступлением устойчивых положительных температур и активным таянием снежного покрова с этой недели мы приступили к масштабным работам по уборке всех общественных пространств и дворов. Мобилизованы все коммунальные службы и управляющие организации», — сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Министр добавил, что инспекторы ведомства будут проводить ежедневные обходы на местах. Выявленные дефекты они будут заносить в программу и передавать в работу специалистам. В конце апреля будут подведены в конце апреля, мероприятие завершится общеобластными субботниками с привлечением всех неравнодушных граждан

В рамках Месяца чистоты будут проходить промывка асфальта, плитки, брусчатки, сбор и утилизация мелкого и крупного сора с газонов, покрасочные работы, мойка и дезинфекция контейнерных площадок и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.