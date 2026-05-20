В Московской области начался сезон покоса газонов
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
С середины мая в регионе начался ежегодный сезон покоса травы: коммунальные службы активно взялись за содержание зеленых зон. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Первоочередное внимание специалисты уделяют придомовым территориям, общественным пространствам и обочинам дорог. С 15 мая работы проведены уже примерно на 8 тыс. территорий региона.
Наибольшую активность продемонстрировали 3 городских округа: Коломенский — покос выполнен на 467 объектах, Подольск — обработано 402 территории, Балашиха — работы завершены на 400 участках.
Нормы покоса строго регламентированы. В соответствии с установленными стандартами:
- высота травяного покрова не должна превышать 20 см на обычных участках;
- вдоль внутриквартальных и внутридворовых проездов допускается высота до 50 см;
- ширина полосы кошения от твердого покрытия должна составлять 1,5 м.
