Джигурда устал! Как артист решил наказать маркетплейс за маски с его лицом?

Эпатажный и непредсказуемый артист и шоумен Никита Джигурда решил на этот раз отстаивать свои права в суде: он подал иск в Пресненский суд столицы, сообщает MK.RU. Отмечается, что крупный маркетплейс использовал образ актера без всякого на то разрешения. Речь идет о продаже масок, на которых красовалось лицо звезды.

Как выяснилось на заседании, продавал карнавальные аксессуары частный предприниматель, поэтому суд принял решение расширить список ответчиков и привлечь этого бизнесмена к делу. Однако основное разбирательство отложили. Теперь стороны встретятся в зале суда только в июне.

По словам представителя Джигурды Сергея Воронова, артист просто устал от того, что его изображение используют налево и направо.

«Мы долго пытались связаться с маркетплейсом, но никто не ответил. Пришлось идти в суд», — заявил он.

При этом в серии масок, помимо самого истца, были замечены и другие известные личности: Сергей Безруков, Лариса Долина и Филипп Киркоров. С кем-то из них уже разобрались. Например, Безруков выиграл аналогичный процесс. Он требовал с продавца 500 тысяч рублей, но суд встал на сторону актера лишь частично, взыскав 200 тысяч рублей и запретив торговать масками.

Пока неизвестно, сколько денег потребует сам Джигурда. Но история явно не окончена.

Ранее сообщалось, что суд лишил продюсера Андрея Разина авторских прав на хиты «Ласкового мая».