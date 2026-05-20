Кофе против стресса: ученые назвали «золотую дозу» для спокойствия и энергии

Кофе может не только бодрить по утрам, но и быть связан с более низким уровнем стресса и тревожности, пишет Real Simple со ссылкой на исследование в Journal of Affective Disorders. Ученые проанализировали данные UK Biobank, где собрана информация о здоровье почти 500 тысяч человек.

Выяснилось, что люди, которые пили умеренное количество кофе, реже сталкивались со стрессом и расстройствами настроения по сравнению с теми, кто полностью отказывался от напитка. Но важна мера: лучший результат наблюдался примерно при двух чашках в день, максимум — трех.

Если переборщить, эффект может стать обратным. Избыток кофеина способен вызывать учащенное сердцебиение, тревожность, раздражительность и проблемы со сном. А плохой сон, как известно, настроению точно не помогает.

Любопытно, что польза может быть связана не только с кофеином. Исследователи отмечают: даже кофе без кофеина показывал похожую связь с психическим состоянием. Другая работа, опубликованная в Nature Communications, предполагает, что дело может быть в кишечнике: у любителей кофе отличался микробиом, а показатели стресса, депрессии и импульсивности были ниже.

Так что кофе не стоит превращать в лекарство от тревоги, но пара чашек в день может быть приятной привычкой с неожиданным бонусом для психики.