Рузский регоператор за неделю вывез с контейнерных площадок Подмосковья около 218 тыс. кубометров мусора

Рузский регоператор за неделю вывез с контейнерных площадок 13 округов Подмосковья около 218 тыс. кубометров мусора. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Наибольший объем отходов вывезли с территорий Одинцово, Красногорска, Истры и Наро-Фоминска — 65 тыс. кубометров, 44 тыс. кубометров, 35 тыс. кубометров и 25 тыс. кубометров соответственно.
Кроме того, за указанный период специалисты заменили 47 емкостей для ТКО и РСО и отремонтировали 24, а также установили 116 контейнеров для ТКО и РСО.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации контейнерных площадок в регионе.