Мособлводоканал за неделю провел 18 мероприятий на системах водоснабжения и водоотведения Донбасса
Около 20 восстановительных работ провел Мособлводоканал за неделю на Донбассе
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Специалисты Мособлводоканала за неделю провели 18 мероприятий на системах водоснабжения и водоотведения на территории Донбасса. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Так, бригады занимались восстановлением водопроводных колодцев, ревизией запорных арматур и пожарных гидрантов, промывкой системы водоотведения протяженностью 340 м, чисткой канализационных колодцев.
«В условиях, когда инфраструктура Донецкой Народной Республики требует восстановления и модернизации, помощь из Подмосковья становится особенно актуальной», — отметили в министерстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу МОС АВС в Орехово-Зуеве.