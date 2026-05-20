Можно ли заразиться раком от другого человека, как гриппом или кишечной инфекцией? По определению Всемирной организации здравоохранения, рак относится к неинфекционным заболеваниям. Однако, как пояснил в интервью интернет-изданию «Ямал-Медиа» врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин, некоторые вирусы способны трансформировать клетки в сторону опухолевого роста — и здесь ситуация становится сложнее.

Вирусная природа: прямой и непрямой пути

По словам Евгения Черемушкина, сам по себе вирус — это не рак, а лишь один из факторов риска. Патогены в организме могут приводить к длительному воспалительному процессу, гибели клеток и постепенной потере функции органа. Это создает благоприятные условия для развития опухоли, особенно если зона воспаления из-за фиброза оказывается недоступной для иммунитета. У вирусов есть как прямой канцерогенный эффект (например, у вируса папилломы человека 16-го и 18-го типов, который встраивает свою ДНК в геном клетки), так и опосредованный — через хронические воспалительные процессы.

Самые известные онковирусы

Самый распространенный онкогенный вирус — это вирус папилломы человека. Особенно опасны 16-й и 18-й типы, которые становятся причиной практически всех случаев рака шейки матки, а также могут провоцировать рак вульвы, влагалища, полового члена, анального канала и ротоглотки. Вирусы гепатита B и C приводят к хроническому воспалению печени, циррозу и в конечном итоге к первичному раку печени. Ежегодно, по данным ВОЗ, вирусные гепатиты становятся причиной смерти более миллиона человек. Вирус Эпштейна-Барр (герпесвирус, который присутствует у более чем 90% взрослого населения планеты) связан с развитием лимфомы Беркитта, лимфомы Ходжкина, а также некоторых форм рака носоглотки и желудка. Т-лимфотропный вирус человека 1 типа стал первым из обнаруженных ретровирусов человека — он провоцирует развитие Т-клеточного лейкоза и лимфомы взрослых.

Миф о заразности и главная статистика

Большинство случаев онкологических заболеваний не связаны напрямую с вирусами. По данным ВОЗ, около 15-20% всех случаев рака в мире связаны с инфекциями. Как отметил Евгений Черемушкин, это относительно небольшая доля — основными причинами рака остаются внешние факторы среды и генетические особенности. Инфицирование онкогенным вирусом вовсе не означает, что у человека разовьется рак. Например, с ВПЧ в течение жизни сталкиваются до 95% людей, но лишь у 5-15% женщин инфекция приводит к предраковым изменениям или злокачественным опухолям. У большинства здоровых людей с крепким иммунитетом организм сам справляется с патогеном.

Как передаются онковирусы и можно ли заразиться от животных

Сам рак не заразен, чего не скажешь о вирусах, которые могут его спровоцировать. ВПЧ передается преимущественно половым путем, вирусы гепатита B и C — через кровь, вирус Эпштейна — Барр может распространяться воздушно-капельным путем, а HTLV-1 — от матери к ребенку через молоко. Что касается животных, то биологически вирусы редко переходят от них к человеку. Онколог напомнил о недавней вспышке хантавируса на теплоходе, но конкретно онкогенные вирусы животных — например, вирус лейкоза крупного рогатого скота или вирус саркомы Рауса у птиц — заражение человека ими не доказано. Однако врач обратил внимание на другую проблему: при таянии ледников в полярных зонах освобождаются бактерии и вирусы неясного происхождения. Что ожидать от таких микроорганизмов, никто не знает.

Главный вывод

Основной путь распространения онкогенных вирусов — от человека к человеку. И главная защита от них — это вакцинация (от гепатита B и ВПЧ) и здоровый образ жизни, поддерживающий иммунитет. Случаи, когда рак «передавался» при трансплантации органов или при случайном порезе хирурга во время операции, единичны и не имеют ничего общего с инфекционным раком в бытовом понимании.

