В Московской области начался третий цикл уборки дорожной сети

Дорожники Подмосковья в рамках летнего содержания дорог приступили к третьему циклу уборки, им предстоит провести ямочный ремонт, уборку смета и мусора, мойку проезжей части, тротуаров и ограждений, а также восстановить разметку. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На дорогах Подмосковья будут работать более 1,5 тыс. единиц спецтехники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На региональных дорогах работы проведут специалисты Мосавтодора, они уже убрали мусор на 528 км дорог, очистили от смета 442 км дорог, а также отремонтировали около 1,4 тыс. дефектов покрытия. Контроль за проведением работ проводят с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.