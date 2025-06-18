В Московской области направили в суд дело о неуплате налогов и сокрытии денежных средств на 90 млн рублей

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств на сумму более 90 млн рублей, которое возбудили в отношении бывшего учредителя и генерального директора коммерческой организации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, они указали неверные сведения в налоговых декларациях за период с 2017 года по 2019 год, что привело к образованию налоговой недоимки в более чем 76 млн рублей. Помимо этого, они осуществляли расчеты с контрагентами подконтрольных им организаций, что привело к сокрытию средств в размере свыше 14 млн рублей.

В отношении них возбудили дела по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ. Материалы направили в Химкинский городской суд.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.