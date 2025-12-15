В Московской области неонатальный скрининг провели более 60 тыс. новорожденных

С начала 2025 года расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье прошла почти 61 тыс. новорожденных, у 97 из них врачи выявили заболевания. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Ранняя диагностика генетических заболеваний необходима для своевременного начала лечения и диспансерного наблюдения», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Скрининг позволяет выявить 36 генетических болезней, в том числе врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит и не только. Его проводят в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки.

Напомним, что узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.