В Московской области обработали порядка 16 тыс. га муниципальных земель от борщевика Сосновского

В регионе активно ведут борьбу с борщевиком Сосновского — опасным инвазивным растением, сок которого способен вызывать серьезные ожоги при воздействии солнечного света. Кроме угрозы для здоровья людей, борщевик наносит урон экосистеме: стремительно разрастается и вытесняет местные виды флоры.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, на сегодняшний день от борщевика обработано почти 16 тыс. га муниципальных земель. В целом в текущем году планируется охватить более 23,4 тыс. га с учетом повторной обработки, которая необходима, чтобы добиться устойчивого эффекта.

Кампания проходит в 2 этапа: 1-й (в мае–июне) нацелен на уничтожение растений в период активного роста, 2-й продолжается до начала осени и позволяет ликвидировать повторные всходы.

Для максимальной эффективности применяют комплекс методов — от традиционных наземных способов до современных технологий. В частности, в работе задействуют беспилотные летательные аппараты. Они помогают оперативно и точно обрабатывать большие и труднодоступные территории. Такой подход заметно повышает скорость и результативность мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году для лесничеств региона закупят более 120 единиц специализированной техники.