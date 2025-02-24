В Московской области оптимизировали работу еще трех светофоров

Специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения за неделю оптимизировали работу трех светофорных объектов, расположенных в Красногорске и Раменском округе. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, они увеличили время выезда из БЦ «Рига-Лэнд» на 15 секунд с 17:00 до 19:00 в Красногорске, а также скорректировали режимы работы двух светофоров на пересечении улиц Леволинейной и Интернациональной в рабочем поселке Быково и на пересечении Южного проспекта и улице Детской в дачном поселке Удельная в Раменском округе.

Помимо этого, специалисты Мосавтодора установили светофор на Расторгуевском шоссе на выезде из ЖК «Бутово парк» в Ленинском округе и обустроили левоповоротные секции на пересечении Рогачевского шоссе и поворота к Круглому озеру в селе Озерецкое Дмитровского округа.

В ведомстве подчеркнули, что такие работы позволяют увеличить пропускную способность перекрестков до 15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.