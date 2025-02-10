В Московской области оптимизировали работу пяти светофоров

На прошлой неделе специалисты Центра безопасности дорожного движения оптимизировали движение и скорректировали режим работы пяти светофоров, расположенных в Истре, Серпухове, Домодедове и Мытищах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, рабочие увеличили время проезда по Волоколамскому шоссе на 15 секунд в селе Лужки под Истрой, изменили режим светофора на пересечении улиц Горького и Советской в Серпухове, увеличили время выезда с улицы Брестской на Каширское шоссе на 15 секунд утром в селе Ям под Домодедово. Кроме того, в Мытищах специалисты скорректировали адаптивный режим двух светофоров на пересечении улицы Мира с Новомытищинским проспектом и на пересечении улицы Мира и улицей Пролетарской. В округе также установили новый светофорный объект на дороге перед перекрестком за остановкой «СНТ Северное».

В ведомстве уточнили, что такие работы позволяют улучшить движение и разгрузить улицы на 10-15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.