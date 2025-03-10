В Московской области оптимизировали работу трех светофоров

Так, специалисты уменьшили время выезда на улицу Горки Киовские с улицы Батарейной на 12 секунд в Лобне. Кроме того, они внесли корректировки в адаптивный режим работы двух светофоров на улице Мира и увеличили максимальное время работы некоторых фаз в часы пик на пересечении с улицей Пролетарской и на перекрестке с Новомытищинским проспектом в Мытищах. В ведомстве уточнили, что такие работы позволяют повысить пропускную способность участков дорог до 15% и снизить вероятность возникновения пробок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.