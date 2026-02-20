В Московской области опубликовали актуальный донорский светофор

Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор, в регионе требуются доноры с I отрицательной группой крови. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Каждая ваша донация — это шанс на выздоровление для пострадавших в авариях, пациентов ожоговых и хирургических отделений, больных, борющихся с тяжелыми заболеваниями, когда счет идет на минуты», — отметила заведующий экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

В ведомстве предупредили, что в связи с предстоящими праздниками областной Центр крови изменил график работы, ознакомиться с ним можно здесь. Пациенты могут посетить его ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а.

Напомним, что донором может стать совершеннолетний человек без медицинских противопоказаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.