В Московской области опубликовали актуальный донорский светофор

Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор, в регионе ждут доноров с III и IV группами крови. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Ваша кровь требуется больницам непрерывно: она незаменима при проведении плановых операций, лечении онкозаболеваний, спасении пострадавших в авариях и женщин при тяжелых родах», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови областного центра крови Анастасия Федорова.

Учреждение работает по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А, доноров принимают ежедневно с 8:00 до 14:00. Сдать кровь могут совершеннолетние жители без медицинских противопоказаний. Для этого нужно взять паспорт и СНИЛС. Доноры получат денежную компенсацию на питание ₽1106, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Следить за графиком выездных акций для сдачи крови можно на платформе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.