В Московской области опубликовали актуальный донорский светофор

«Запись на сдачу цельной крови не требуется. Призываем вас стать героями для тех, кто прямо сейчас борется за свое здоровье в больницах», — отметила заведующий экспедиции с центром управления запасами компонентов крови областного центра крови Анастасия Федорова.

Посетить медучреждение можно ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а. Кроме того, пациентам доступны его обособленные структурные подразделения в Воскресенске, Щелково, Подольске, Орехово-Зуево, Наро-Фоминске. Стать донором могут совершеннолетние россияне или иностранные граждане, которые пребывают на территории России на законных основаниях более года. Для этого им нужно не иметь медицинских противопоказаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.