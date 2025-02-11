В Московской области опубликовали новые социально значимые закупки

На прошлой неделе в Подмосковье в Единой информационной системе и на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовали более 40 социально значимых закупок. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Так, например, в регионе открыли конкурс на выполнение текущего ремонта автомобильных дорог на территории городского округа Клин, работы пройдут в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Помимо этого, в Подольске в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» планируют провести благоустройство лесопарка «Березки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.