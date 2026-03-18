В Московской области организуют два турнира по киле

В субботу, 21 марта, в Подмосковье организуют два турнира по русской игре с мячом «кила», они состоятся в Люберцах и Клину. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, в Люберцах проведут соревнования по киле в экспериментальном формате. Ватаги будут соревноваться в составе 5х5 и играть по правилам килы 3х3. Захват свободного игрока при этом будет запрещен. Президент Федерации килы России Дмитрий Черняк отметил, что на основе турниров регулярно вносятся небольшие изменения в правила развивающейся игры. Так, например, недавно было внесено новшество в виде третьей желтой карточки.

Мероприятие будет посвящено молодому атаману московской ватаги «Русские на трибуне» Игорю Комендатенко, который внезапно ушел из жизни. Среди участников - ватаги «Русские на трибуне», «Любера 2», «Северный человек Чехов» и «1380 килАтонн», а также «Твердыня» (Москва) и «Опричники» (Владимирская область). Игру организуют ватагой «Любера» при поддержке администрации городского округа Люберцы и регионального отделения Федерации килы России в Московской области в рабочем поселке Малаховка на стадионе «Труд».

Второй турнир пройдет для любителей русской игры с мячом «Кила 700» в парке «Демьяново» в Клину, организатор - местная ватага «1317». Участниками станут как опытные игроки, так и любители.

Отметим, что соревнования по киле состоятся в рамках государственной программы «Спорт России».

* Возрастное ограничение 6+