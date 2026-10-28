Российские хоккеисты дважды подрались в матче НХЛ

Очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта Маммот» — «Миннесота Уайлд» (1:3) был отмечен несколькими драками на льду. В двух из них приняли участие российские хоккеисты.

В первом периоде сошлись защитник «Юты» Михаил Сергачев и нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди. Россиянин ответил на толчок соперника в спину. В обмене ударами Сергачев победил оппонента «по очкам».

В конце второго периода форвард «Миннесоты» Данила Юров инициировал бой с Винсентом Трочеком после силового приема на себе. Как зачинщик, россиянин получил дополнительные две минуты штрафа. Посетители портала HockeyFights отдали преимущество 22-летнему Юрову в бою, который стал для него первым в карьере в НХЛ.

Россияне отметились в матче и результативными действиями. Нападающие «Миннесоты» Кирилл Капризов и Максим Шабанов забросили по шайбе (у Капризова также ассист), а Сергачев получил балл за передачу.