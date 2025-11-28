В Московской области от родителей с ВИЧ родились порядка 300 здоровых детей

С начала 2025 года в Подмосковье от родителей с положительным ВИЧ-статусом родились почти 300 здоровых детей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«При соблюдении всех рекомендаций Центра по профилактике и борьбе со СПИДом риск передачи инфекции от мамы к ребенку стремится к нулю», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Специалисты советуют родителям, планирующим беременность, заранее пройти обследование на ВИЧ. Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции ребенку важно вовремя начать прием антиретровирусной терапии во время беременности, эту работу проводят совместно со службой акушерства и гинекологии в регионе Центром по профилактике и борьбе со СПИДом. Пройти обследование на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства или в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Узнать подробнее об этом можно здесь.

