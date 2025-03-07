В Московской области открыли сезон проката электросамокатов

В Подмосковье начался сезон кикшеринга, до середины марта прокат электросамокатов будет доступен в 13 городах — Долгопрудном, Домодедово, Истре, Королеве и других. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что в середине месяца сезон откроется в 39 подмосковных городах. Жителям и гостям региона будут доступны 50 тыс. электросамокатов и более 2 тыс. электровелосипедов сервисов кикшеринга МТС Юрент, Яндекс GO, Whoosh, Lite и SanRent. Парковки для них обустроят вблизи автостанций, станций МЦД, метро и мест притяжения людей.

«Чтобы повысить безопасность пользователей электросамокатов, операторы сервисов кикшеринга активно работают над контролем за соблюдением ПДД и снижению травматизма: ввели технологии определения использования СИМ вдвоем, когнитивный тест, составление рейтинга пользователя, а также селфи идентификацию при подозрении использования СИМ несовершеннолетними», — рассказали в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.