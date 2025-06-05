В Московской области отремонтировали остановки общественного транспорта

Так, работы прошли на улице Тураевской в Лыткарине, Павлинском шоссе в Балашихе, проспекте Пацанва в Долгопрудном, улице Мира в Красногорске и улице Ленина в Подольске. Кроме того, ремонт провели на улице Луговой в деревне Малые Петрищи и на дороге в деревне Ново под Щелково, улице Центральной в деревне Высоково под Мытищами и улице Центральной в деревне Покровское под Истрой. В ведомстве подчеркнули, что это позволило обеспечить комфорт и безопасность пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.