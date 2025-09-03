В Московской области почтили память жертв бесланской трагедии

В Подмосковье в День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября, прошли памятные мероприятия, приуроченные к 21-й годовщине трагедии в Беслане, участниками акций памяти стали местные жители, представители партии «Единая Россия», депутаты, активисты общественных организаций и молодежных объединений. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Так, во Власихе на Соборной площади организовали акцию «Память», к ней присоединились депутаты Московской областной думы Лариса Лазутина и Дмитрий Голубков, глава округа Герман Потапчук, депутаты муниципального совета, школьники, члены антитеррористической комиссии и сторонники местного отделения «Единой России».

«Беслан — это боль, которая навсегда останется в сердце каждого россиянина, и символ стойкости нашего народа. Мы обязаны хранить память о жертвах и передавать ее новым поколениям, чтобы подобное никогда не повторилось. Пока мы едины, никакая угроза не сможет сломить Россию», — подчеркнула руководитель «Молодой гвардии» Московской области Диана Алумянц.

Кроме того, в Жуковском активисты «Молодой Гвардии» совместно с жителями возложили цветы и принесли белых бумажных журавликов к мемориалу, где покоятся сотрудники отряда «Центроспас» Валерий Замараев и Дмитрий Кормилин, которые погибли во время спасения заложников. Мероприятия также организовали в Дмитровском, Мытищах, Серебряных Прудах.

Напомним, что в результате трагедии в школе № 1 города Беслана погибли 334 человека, включая 186 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учеников и педагогов гимназии им. Примакова с Днем знаний.