В Московской области подали почти 90 тыс. онлайн-заявок на питание для матерей

С начала 2025 года в Подмосковье подали более 83 тыс. заявок на оформление выплаты на питание для беременных женщин и молодых матерей, сделать это можно через региональный портал госуслуг в разделе «Семья» – «Маткапитал и выплаты». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить-онлайн форму и прикрепить необходимые документы, а также указать счет, на который будут перечисляться деньги. Услуга доступна для беременных, кормящим матерям в течение шести месяцев с даты родов и детям до трех лет.

