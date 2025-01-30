В Московской области подвели итоги реализации нацпроекта «Демография»

В Подмосковье подвели итоги реализации нацпроекта «Демография», в рамках него семьи с детьми могли оформить материнский капитал и воспользоваться рядом выплат, предусмотренных для них государством, сообщает Министерство экономики и финансов Московской области. Данные меры поддержки продолжат предоставлять в рамках нацпроекта «Семья».

За шесть лет реализации нацпроекта в регионе появилось 7,4 тыс. новых мест в частных детских садах, было проведено почти 35 тыс. циклов ЭКО, за последние пять лет — семьи получили 6,8 млрд рублей в качестве ежемесячных выплат на обеспечение полноценного питания для беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет.

Помимо этого, в рамках нацпроекта семьям с новорожденными детьми предоставляли специальные подарочные наборы или денежную выплату на покупку предметов и средств ухода за новорожденными, выплату на обеспечение школьников формой и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.