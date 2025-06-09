В Московской области порталом «Свадьба в Подмосковье» воспользовались более 15 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Сайт запустили в 2024 году. На нем представлена вся необходимая информация об организации свадеб. Самым востребованным разделом является поиск локаций для проведения церемоний.

«Мы понимаем, что организация свадьбы — это важный и ответственный процесс, поэтому стараемся сделать его максимально простым и удобным», — отметил глава министерства Андрей Кирюхин.

Сейчас на сайте представлено более 70 площадок для проведения свадеб. Это и парки, и усадьбы, и центральные территории городов, и природные локации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области растет посещаемость парков.