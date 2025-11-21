В Московской области построили 160 новых многоквартирных домов
Минжилполитики: 160 новых домов построили в Подмосковье
Фото: [Ingrad (приобретён компанией Sminex в 2024 году)]
С начала 2025 года в Подмосковье построили и ввели в эксплуатацию 160 многоквартирных домов общей площадью более 2 млн кв. м, в сегменте индивидуального жилищного строительства дополнительно ввели более 8 млн кв. м. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Регион является лидером по совокупному объему ввода жилья в России. Наибольшие показатели ввода МКД демонстрируют Ленинский округ, Одинцовский, Балашиха, Красногорск и Домодедово, индивидуального жилья – Раменский, Истра и Одинцовский.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.