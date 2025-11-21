В Московской области построили 160 новых многоквартирных домов

С начала 2025 года в Подмосковье построили и ввели в эксплуатацию 160 многоквартирных домов общей площадью более 2 млн кв. м, в сегменте индивидуального жилищного строительства дополнительно ввели более 8 млн кв. м. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.