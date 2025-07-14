В Московской области приступили к строительству почти 500 новых объектов

В Подмосковье в первом полугодии 2025 года началось строительство 438 новых объектов, которые подлежат государственному строительному надзору. Соответствующие извещения получило Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Наибольшее число строек пришлось на котельные – в регионе возведут 67 таких объектов. Кроме того, началось возведение 57 многоквартирных домов, строительство и реконструкция 24 линейных объектов – дорог, автомобильных и пешеходных мостов. Например, обустройство пешеходного моста через озеро Черное в Люберцах и двух новых переходов через железнодорожные пути в Одинцовском городском округе.

Помимо этого, строители приступили к работам по возведению 33 промышленных объектов, 10 детских садов и 13 новых школ, реконструкции стадионов «Спартак» и «Русич» и строительству новых ФОКов с бассейнами. В регионе строят АЗС, наземные автостоянки, поликлиники, ЛЭП, храмы и другие объекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.