В Московской области приступили к установке шумовых полос на региональных дорогах

Дорожные службы Подмосковья приступили к установке шумовых полос на региональных дорогах, работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Чтобы снизить аварийность на потенциально опасных участках дорог, дорожники Подмосковья устраивают шумовые полосы — они привлекают внимание водителей на прямых участках перед переходами, перекрестками, железнодорожными переездами и выездами на магистрали и побуждают концентрировать внимание и соблюдать скоростной режим», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, дорожники уже провели работы на 18 участках, общий объем составил примерно 250 кв. м. В общей сложности до конца 2025 года в регионе оборудуют шумовыми полосами более 60 участков региональных дорог.

Так, например, они уже появились в Зарайске возле остановки «СНТ Надежда-М» и на Серебряно-Прудском шоссе, в Истре вблизи села Горки и деревни Зенькино и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.