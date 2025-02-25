В Московской области пройдут Всероссийские открытые уроки культуры безопасности жизнедеятельности

Всероссийские открытые уроки культуры безопасности жизнедеятельности пройдут в Подмосковье. Занятия будут организованы в соответствии с «Планом основных мероприятий Московской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Цель проведения уроков — патриотическое воспитание подрастающего поколения и молодежи, а также пропаганда знаний культуры безопасности жизнедеятельности.

С 24 февраля по 3 марта проведут Всероссийский открытый урок культуры безопасности, приуроченный к празднованию 1 марта Всемирного дня гражданской обороны.

С 23 апреля по 2 мая состоится Всероссийский открытый урок культуры безопасности, посвященный празднованию победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, Дня пожарной охраны, а также безопасному отдыху детей в летний период, правилам поведения в природной среде, в том числе на водных объектах, действиям при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в местах массового пребывания людей.

С 1 по 6 сентября пройдет Всероссийский открытый урок культуры безопасности, приуроченный ко Дню знаний 1 сентября.

С 29 сентября по 3 октября будет проходить Всероссийский открытый урок культуры безопасности, приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской Федерации.