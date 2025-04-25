В Московской области проведут подготовку водного транспорта к началу навигации

В Подмосковье стартовала подготовка водного транспорта к работе на трех речных маршрутах — в Коломне, Серпухове и Лыткарине, сезон речной навигации в регионе стартует с 1 мая. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.