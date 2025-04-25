В Московской области проведут подготовку водного транспорта к началу навигации
Минтранс: водный транспорт Подмосковья подготовят к старту навигации
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Подмосковье стартовала подготовка водного транспорта к работе на трех речных маршрутах — в Коломне, Серпухове и Лыткарине, сезон речной навигации в регионе стартует с 1 мая. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В рамках мероприятий специалисты не только проверяют техническое оснащение судов, но и приводят в порядок причалы и подходы к ним. Подготовку проходят и члены экипажей», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
По его словам, для сотрудников организуют инструктажи об особенностях работы на речных судах. В ходе подготовки транспорта специалисты уделят внимание обслуживающим системам, проведут диагностику и настройку судовых двигателей, дефектацию корпуса судна и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.