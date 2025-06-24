В Московской области проведут ремонт дорог, следующих к медучреждениям

В Подмосковье в этом ремонтном сезоне планируют отремонтировать 90 участков региональных дорог, пролегающих рядом с медицинскими учреждениями — больницами, поликлиниками, медпунктами и так далее, работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В этом сезоне специалисты Мосавтодора проведут работы в 36 городских и муниципальных округах Подмосковья, где отремонтируют порядка 70 участков дорог общей протяженностью 200 км», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, работы уже прошли на 23 участках дорог. Так, например, их завершили на дорогах на улице Советской в Королеве рядом с Первомайским филиалом Королевской больницы, улице Октябрьской в Талдоме, которая ведет к Талдомской ЦРБ и не только. Жительница поселка городского типа Монино Анна отметила, что после ремонта местным жителям стало удобнее добираться до Монинской больницы по Новинскому шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.